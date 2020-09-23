新盤動向：灣仔EIGHT STAR STREET最快第4季推出

樓盤正進行上蓋工程，預期2022年落成，部署10月至11月開始進行推介，並開放示範單位及售樓處予傳媒參觀。項目開價仍在研究當中，由於位置及項目罕有，目標客將為中環及金鐘一帶的上班族，對是次銷售有信心。

杜續稱，除上述星街收購項目外，旗下黃竹坑港鐵站4期項目亦在籌備當中，另柴灣項目涉及約700至800伙住宅，正與政府相討補地價事宜，預期兩個項目有機會於明年推出。公司將繼續尋求合適的發展項目，不論投地或收購，都會積極研究每個發展機會。太古地產對香港經濟非常有信心，雖然疫情下樓價有波動，但龐大的需求支持下，認為樓市中、長期仍會平穩發展。

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