新盤動向：灣仔EIGHT STAR STREET最快第4季推出
2020年09月23日 15:58
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太古地產(01972)旗下位於灣仔星街8號的全新住宅項目「EIGHT STAR STREET」最快於今年第4季推出。公司住宅業務董事杜偉業稱，項目合共提供37伙，當中一房實用面積約430方呎，兩房面積約500至580餘方呎，三房面積約900方呎，頂層設兩個複式單位。
樓盤正進行上蓋工程，預期2022年落成，部署10月至11月開始進行推介，並開放示範單位及售樓處予傳媒參觀。項目開價仍在研究當中，由於位置及項目罕有，目標客將為中環及金鐘一帶的上班族，對是次銷售有信心。
杜續稱，除上述星街收購項目外，旗下黃竹坑港鐵站4期項目亦在籌備當中，另柴灣項目涉及約700至800伙住宅，正與政府相討補地價事宜，預期兩個項目有機會於明年推出。公司將繼續尋求合適的發展項目，不論投地或收購，都會積極研究每個發展機會。太古地產對香港經濟非常有信心，雖然疫情下樓價有波動，但龐大的需求支持下，認為樓市中、長期仍會平穩發展。
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