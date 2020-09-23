全球主要航空公司蝕入肉　為何僅4家有盈利？

全球主要航空公司僅台灣、南韓第二季能獲利

外媒報道，全球已公布業績的30間主要航空公司，第二季僅台灣的中華航空、長榮航空及南韓的大韓航空和韓亞航空錄得盈利，主要獲益於貨運業務、國家產業及地理優勢。

台灣及南韓的航運獲利大多來自貨運，上述4間公司自身擁有龐大貨機隊伍，於疫情打亂全球物流時，因為運費上漲而獲利，故第2季貨運佔大韓航空營收約72%，華航佔比更高達92%；相比去年同期，貨運佔營收不足三分之一，華航第2季獲利更按年升逾3倍。

另一優勢是產業分布，台灣及南韓生產的科技產品、電子零件等因為疫情而需求大增。同時，亞洲區亦生產大量個人防護用品，因此兩地航空公司最近的營運模式是將各種電子零件運往中國、東南亞等地，再將成品運去歐、美等地，並將外國食物、藥品等運回。

惟分析指，業務重心轉移至貨運只是權宜之計，客運始終是航空業的核心競爭力所在。

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