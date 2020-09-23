【市後重點睇】金價低見1873美元 道期漲百點
2020年09月23日 16:11
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美匯指數升至94.14，離岸人民幣(CNH)處6.7946，港匯報7.7501，美元兌日圓於105水平上落，歐元跌至1.1693，英鎊見1.2698。金價每安士低見1,873美元。布油每桶報41.75美元，紐油處39.78美元。道指期貨上升158點，歐股三大指數均升逾1%。
●市後關注點
-21:45 美國9月製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數收報23,742點，升25點，主板成交984億港元。滙豐控股一度跌穿28元的世紀供股價，創27.5元的逾25年新低後反彈，全日收報28.75元，升0.17%。大型科網股撐市，騰訊升0.49%；小米集團升1.95%；阿里巴巴升0.83%。另外，美團點評升3%；京東集團升0.82%。https://bit.ly/3ckPy0U
-農夫山泉股價曾飆8%，創辦人鍾睒睒躍升中國首富。
●獅王落難：
-滙豐曾瀉逾4%低見27.5元，失守「世紀供股價」。
-散戶不急於撈滙豐，話要見呢個價先考慮...
-滙豐曾失守「世紀供股價」，花旗指或須沽交行股權。
●新股專輯：
-螞蟻集團已提交科創板註冊申請。
-傳螞蟻集團明日通過香港聆訊，10月中下旬中港上市。
●A股快報：滬綜指收升5點，創業板指漲1.7%。https://bit.ly/2RRDXwU
●羅兵咸永道：內地上市銀行實現淨利潤按年少9%。
●特斯拉盤後股價續挫，市值兩小時蒸發逾1,500億元。
●【飯碗不保】Ralph Lauren擬裁員3,700人，加速轉型發展電商。
●【全球救市】日央行：必要時將擴大寬鬆，暫無意改通脹目標。
●【全球攬炒】聯合國料全球經濟今年收縮4%以上。
●【亂世買金】花旗：金價或因美國大選年底前創新高。
●傳3M研出售食品安全業務，作價料達273億元。
●亞馬遜急漲5%券商嗌買，傳Prime Day下月中舉行。
●新西蘭央行維持利率0.25厘不變，預告將提供額外刺激措施。
●中美科技戰：
-華為指美打壓帶來很大壓力，求生存是公司主線。
-傳德國拒妥協，默克爾不同意全面禁止華為。
●外電指數十億美元資金或擬撤出澳門，將影響經濟復甦。
●種族主義礙窒經濟！花旗：美國GDP廿年損失124萬億。
●香港銀行家會所周五後告別置地，遷往盈置大廈。
●新盤動向：
-傲寓首批50伙，平均呎價20,934元。
-代理料傲寓首批單位可沽清；代理料傲寓日後呎租達60元。
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