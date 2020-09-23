【市後重點睇】金價低見1873美元　道期漲百點

美匯指數升至94.14，離岸人民幣(CNH)處6.7946，港匯報7.7501，美元兌日圓於105水平上落，歐元跌至1.1693，英鎊見1.2698。金價每安士低見1,873美元。布油每桶報41.75美元，紐油處39.78美元。道指期貨上升158點，歐股三大指數均升逾1%。

●市後關注點

-21:45 美國9月製造業採購經理指數(PMI)

-農夫山泉股價曾飆8%，創辦人鍾睒睒躍升中國首富。

●獅王落難：

-滙豐曾瀉逾4%低見27.5元，失守「世紀供股價」。

-散戶不急於撈滙豐，話要見呢個價先考慮...

-滙豐曾失守「世紀供股價」，花旗指或須沽交行股權。

●新股專輯：

-螞蟻集團已提交科創板註冊申請。

-傳螞蟻集團明日通過香港聆訊，10月中下旬中港上市。

●羅兵咸永道：內地上市銀行實現淨利潤按年少9%。

●特斯拉盤後股價續挫，市值兩小時蒸發逾1,500億元。

●【飯碗不保】Ralph Lauren擬裁員3,700人，加速轉型發展電商。

●【全球救市】日央行：必要時將擴大寬鬆，暫無意改通脹目標。

●【全球攬炒】聯合國料全球經濟今年收縮4%以上。

●【亂世買金】花旗：金價或因美國大選年底前創新高。

●傳3M研出售食品安全業務，作價料達273億元。

●亞馬遜急漲5%券商嗌買，傳Prime Day下月中舉行。

●新西蘭央行維持利率0.25厘不變，預告將提供額外刺激措施。

●中美科技戰：

-華為指美打壓帶來很大壓力，求生存是公司主線。

-傳德國拒妥協，默克爾不同意全面禁止華為。

●外電指數十億美元資金或擬撤出澳門，將影響經濟復甦。

●種族主義礙窒經濟！花旗：美國GDP廿年損失124萬億。

●香港銀行家會所周五後告別置地，遷往盈置大廈。

●新盤動向：

-傲寓首批50伙，平均呎價20,934元。

-代理料傲寓首批單位可沽清；代理料傲寓日後呎租達60元。

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