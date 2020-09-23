日本執政黨擬提案　吸引香港企業及金融專才

外電報道，日本執政自民黨尋求下周向內閣提交一份提案，將有助吸引因為香港政局動盪，而尋求由當地撤出的公司和金融專業人士。

一個政黨特別委員會周三發布的計劃細節稱，為了使日本更具吸引力，日本需要減稅，其中包括遺產稅，降低此類高於香港及新加坡等金融中心的稅項。該計劃還包括放寬人員流動限制以及改善英語服務等。

這個特別委員會的負責人、自民黨議員片山皋月表示，國內外對提升日本作為全球金融城市作用的期望都在上升。

如果自民黨主導的內閣批准，那麼日本政府可能會嘗試將該計劃付諸實施。不過，這份提議可能因對稅項調整的倡議而遭到反對，可能會阻礙政策實施。

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