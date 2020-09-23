調查：每4個在職港人有一個受精神問題困擾

AXA安盛最新調查顯示，在疫情下，粵港澳居民均對「精神健康」最為重視，而以往於三地皆穩佔第二位的「財務富足」範疇，其重要性在今年出現下跌。同時，港人面對的職場壓力冠絕三區，近1/4的香港打工仔表示受精神問題困擾。

調查報告亦指，今年香港受訪者的「AXA安盛生活指數」為56分(滿分100)，較去年下跌3分，並較澳門、廣東分別低9分及18分，反映港人整體生活質素較去年下降，亦遜於其他地區。在香港，屬「精神健康」範疇的「快樂」較去年大幅上升8位，成為最重要元素。相反一些與財務相關的元素已不如以往般重要，例如「累積財富」跌至第12位、「擁有物業」只排第17位。報告認為，這種轉變可能反映港人對其「財務富足」滿意度偏低，更對累積財富感無力。

另外，調查發現，在疫情下，三地居民於過去半年都曾感中度至高度壓力，而港人的感受為三地當中最深，並指出工作或學業為壓力主要來源。在應對壓力方面，港人表現未如澳門及大灣區居民般理想，調查發現有近兩成受訪港人會選擇以酒精或吸煙等負面方法減壓，更有近一成港人表示不會採取任何方法抗壓。

值得留意的是，近半數(47%)受訪在職港人表示於過去半年感高度壓力，遠高於澳門的24%及廣東的38%。換言之，差不多每四個在職港人中便有一人受到精神問題困擾。報告亦指，近四成香港打工仔曾因擔心會影響升職，即使遇壓力或精神健康問題都會如常工作，或不願意與上司、僱主談及有關問題，此情況以80至00後最為嚴重。惟只有27%在職港人認為公司有為僱員的心理健康提供足夠支援，當中以中至高收入人士為主，即每月個人收入3萬港元以上人士。而月入少於2萬港元的受訪者更甚，僅不足兩成認為公司有提供足夠支援。

受疫情影響，利用科技遙距工作成為新常態，但報告顯示，過半受訪在職港人表示科技為他們帶來困擾。有35%受訪者指科技使他們長期處於工作狀態，亦有26%擔憂會被科技取代。同時，科技應用亦有機會延長工作時間因而導致壓力增加，不少受訪者表示於過去6個月因工作時間長或工作量多而感到有壓力。

AXA安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯表示，疫情爆發使企業、僱員、大眾市民的精神壓力大增，更影響經濟及整個社會，世界經濟論壇早前估計，精神健康問題將在2030年造成全球約16萬億美元(約124.8萬億港元)的經濟損失，因此企業對員工的精神健康絕不容忽視。黃續指，有見及此，公司去年率先推出香港首創的僱員精神健康計劃，協助不同企業向僱員提供精神健康支援，並推出應用程式為客戶提供身心支援。

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