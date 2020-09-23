【財經直播】港股邊個位不容有失？
2020年09月23日 16:41
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隔晚美股高收，但可惜港股彈唔起，輕微低開15點後，走勢反覆，最終收報23,742點，升25點。港股全日高低波幅二百多點，成交不足千億元。內地長假期將至，少咗北水，散户短期一動不如一靜？
半新股農夫山泉(09633)在周二(22日)起納入北水買賣名單，首日淨掃5億元，而股價在周三(23日)最高升8%過外，莫非是北水下一隻愛股？加上內地力推內循環，農夫山泉食正呢條水。無貨心郁郁嘅散戶入唔入好？定等破頂再追入？
B仔股嘉和生物醫藥(06998)周三(23日)起招股，集資最多28.8億元。公司主要研發腫瘤及自身免疫力藥物，並將其產品商業化，不過暫時未錄得盈利，散户抽唔抽好？
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