中國經濟：內地將加大5G建設投資　加快關鍵技術發展

中國國家發改委、工信部等四部門發文，確認要擴大戰略性新興產業投資、培育壯大新增長點的20個重點方向及支持政策，主要推動八大重點產業領域，加快形成規模效應。其中，需加快新一代信息技術產業，包括加大5G建設投資及商用發展步伐、加快關鍵晶片等核心技術攻關。

上述擴大戰略性新興產業投資的指導意見指出，需加快基礎材料、關鍵晶片等核心技術發展，大力穩步推進工業互聯網等技術集成創新及融合應用。同時，加快生物產業創新發展步伐，加快推動新疫苗等重大項目落實。至於加快高端裝備製造產業，將實施智能製造、智能建造試點示範。

發改委亦提及深入推進國家戰略性新興產業群發展工程，將培育及打造10個具有全球影響力的戰略性新興產業基地，聚焦重點產業投資領域。在資金保障上，意見則指，鼓勵地方政府設立戰略性新興產業專項資金計劃，按市場化方式引導帶動社會資本設立產業投資基金；加大戰略性新興產業企業或公司債券發行力度；支持保險等中長期資金投資戰略性新興產業。

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