台積電董事長︰中美各建生產鏈對台灣有利
2020年09月23日 17:02
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台積電的董事長劉德音
世界最大晶片代工廠台積電的董事長劉德音表示，中美兩國競爭激烈並各自建立自己的生產鏈，地緣政治的壓力浮現，半導體產業訊息流通性不會像過去那樣自由與方便，可能會推高生產成本。
他認為，廠商要致力創新和強化自我的技術能力，這樣做台灣的半導體產業才可參與、爭取太平洋兩岸釋出的商機，才能得利。
不過，劉認為，新冠肺炎疫情擴散全球令遙距商機大爆發，半導體需求會更加強勁。
市場調查機構IC Insights亦估計，蘋果公司(Apple Inc.)及非iPhone陣營今年爭相推出支援5G的智能手機，可望帶動全球5G智能手機出貨量增至2億部以上，過程中會推動應用處理器等相關晶片的晶圓代工需求激增。
專注於為其他公司生產集成電路(IC，晶片)的純晶圓代工廠，包括台積電、格羅方德(GlobalFoundries)、聯華電子與中芯國際(00981)，整體今年生意可望增長19%，將是2014年以來最勁，市場規模將首度破700億美元大關。這項數字不包括三星電子和英特爾(Intel)之類包攬晶片設計和製程於一身的公司。
IC Insights估算，2019至2024年間，純晶圓代工的複合年均增長率(CAGR)達9.8%，較2014年2019年間的高出3.8個百分點，並且超過2019至2024年間整個IC市場僅7.3%的複合年均增長率。
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