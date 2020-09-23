台積電董事長︰中美各建生產鏈對台灣有利

世界最大晶片代工廠台積電的董事長劉德音表示，中美兩國競爭激烈並各自建立自己的生產鏈，地緣政治的壓力浮現，半導體產業訊息流通性不會像過去那樣自由與方便，可能會推高生產成本。

他認為，廠商要致力創新和強化自我的技術能力，這樣做台灣的半導體產業才可參與、爭取太平洋兩岸釋出的商機，才能得利。

不過，劉認為，新冠肺炎疫情擴散全球令遙距商機大爆發，半導體需求會更加強勁。

市場調查機構IC Insights亦估計，蘋果公司(Apple Inc.)及非iPhone陣營今年爭相推出支援5G的智能手機，可望帶動全球5G智能手機出貨量增至2億部以上，過程中會推動應用處理器等相關晶片的晶圓代工需求激增。

IC Insights估算，2019至2024年間，純晶圓代工的複合年均增長率(CAGR)達9.8%，較2014年2019年間的高出3.8個百分點，並且超過2019至2024年間整個IC市場僅7.3%的複合年均增長率。

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