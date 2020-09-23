新盤動向：何文田128 WATERLOO料最快下周開價
2020年09月23日 17:10
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銷售及市場總監蘇誦豪（左）
再有一手新盤公布最新部署。萊蒙國際(03688)及俊和合作的何文田128 WATERLOO，料最快下周開價，有機會下月初開賣。
該公司銷售及市場總監蘇誦豪表示，該盤首批推出單位涉及不少於50個單位，主要為一至兩房，而三房及四房單位將以招標形式發售。
128 WATERLOO昨首度安排傳媒參觀3個無改動示範單位，包括連裝修及交樓標準單位。
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