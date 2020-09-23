【多圖】128 WATERLOO三個示範單位有得睇！
2020年09月23日 17:25
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128 WATERLOO參照18樓F室搭建兩房單位，實用面積551方呎。
萊蒙國際(03688)及俊和合作的何文田128 WATERLOO，昨首度安排傳媒參觀3個無改動示範單位，包括連裝修及交樓標準單位。
兩個交樓標準單位中，其中一個參照18樓F室而搭建，實用面積551方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，連一個22方呎露台，以及17方呎工作平台。另一個為同層D室，實用面積842方呎，三房一套房間隔，連一個25方呎露台。
而同層H室亦有一個四房雙套房連裝修示範單位，實用面積1,258方呎，連44方呎露台及16方呎工作平台。
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