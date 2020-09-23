【多圖】128 WATERLOO三個示範單位有得睇！

兩個交樓標準單位中，其中一個參照18樓F室而搭建，實用面積551方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，連一個22方呎露台，以及17方呎工作平台。另一個為同層D室，實用面積842方呎，三房一套房間隔，連一個25方呎露台。

而同層H室亦有一個四房雙套房連裝修示範單位，實用面積1,258方呎，連44方呎露台及16方呎工作平台。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020