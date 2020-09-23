【北水追蹤】捧美團騰訊 掟閱文
2020年09月23日 17:33
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港股通(23日)成交額約160.25億4元，淨流入金額約25.86億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為美團點評(03690)及騰訊控股(00700)，分別錄得淨流入約4.05億及2.38億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為平安好醫生(01833)及閱文集團(00772)，錄得淨流出2.6億及1.96億元。(見附表)
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