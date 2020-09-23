累街坊！Tesla電池供應商對馬斯克削成本感吃驚

外國傳媒報道，電動車公司特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克在宣布降低電動汽車電池成本的舉措，並暗示它最終會開始自行生產電池後，為其亞洲供應商的銷售前景蒙上了不確定的陰影。

LG化學股價在首爾一度下跌5.5％，寧德時代在深圳下跌4.7％，松下電器在東京下跌了4.3％。據媒體供應鏈分析，全球三大電動汽車電池製造商都向特斯拉供貨。

Model S、X和3等車款的製造商首席執行官馬斯克在一則推文表示，特斯拉仍需要向上述三家公司加購電池，但如果不開始自行生產電池，到2022年仍然會出現「嚴重短缺」的情況。

馬斯克在特斯拉位於加利福尼亞州弗里蒙特工廠舉行的「電池日」活動上說，該公司計劃在大約3年後製造出價格2.5萬美元的電動汽車。與該公司目前最便宜的車型(37,990美元)之間的差價，可以通過將電池成本降低一半來實現，電池是電動汽車中最昂貴的組件。

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