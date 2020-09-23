金發局建議引入A股相關掛鈎產品及「窩輪通」

金融發展局發表報告建議在滬港通、深港通基礎上，在香港引入A股或A股相關指數掛鈎的結構性產品以及「窩輪通」，冀香港政府、監管機構與內地協調，共同考慮如何令國際投資者參與A股掛鈎上市結構性產品的市場，甚至如何令內地投資者參與A股相關上市結構性產品市場及香港上市結構性產品市場。

金發局建議，首階段可引入與滬港通、深港通A股或A股相關指數掛鈎的香港上市結構性產品。於第二階段擴展在滬深港通南向交易涵蓋合資格的香港上市結構性產品。相信能發揮香港與內地金融市場密切聯通的優勢，同時讓豐富香港市場金融產品種類及輔助內地金融市場發展，並有助推動人民幣國際化。

金發局上市結構性產品(A股)工作小組成員蕭乃瑩指，首階段以北向及窩輪行先，因現行本港窩輪產品具一套監管機制，亦有不少發行商，而投資者對此熟悉度高，而引入A股掛鈎窩輪為投資者提供多一個投資選擇。

她提到，輪證發行商需要同時買賣A股資產，對沖發行輪證的風險，認為建議可帶動令交易所、發行商生意。當運行一段時間後，可予內地信心，屆時再推南向通產品。

金發局預測，有關改革可令北向交易量上升4.9%、內地期貨市場流動性增加15.8%，及每年對A股市場投資增加約380億元人民幣。

至於有關建議會否令市場更為波動，金發局董事會成員狄勤思表示，目前結構性產品佔大市成交約20%，加上將分階段進行有關建議，相信即使為大市帶來波動都只屬輕微。

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