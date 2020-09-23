惠譽：滙豐及渣打被美國制裁風險正在升溫

未來數周，美國將針對破壞香港自治的機構，公布制裁名單。惠譽指，由於擔心中國政府可能採取報復行動，以及增加雙邊貿易及投資風險，預計美方不會對中資銀行採取實質制裁舉動。

美國針對中國或香港個人的制裁或增加銀行的聲譽風險，該機構指，若將制裁進一步擴大至與中國政府或國企有密切聯繫的企業，則可能加劇銀行貸款組合的信貸風險，甚或限制信貸增長。

從歷史來看，美國監管機構對違反制裁的銀行多以罰款作懲戒，歐洲則較着重違反反洗錢條例予以控告。

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