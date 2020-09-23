土瓜灣無契樓　成交價高開價逾25%

私人拍賣會連環錄得另類物業成交。忠誠拍賣周三(23日)舉行拍賣會，推出17項物業，共沽出2個該類物業，其中土瓜灣石塘街9號極低層，屬未能提供樓契及法院令住宅物業，該單位實用面積805方呎，開價560萬港元，最終以702萬元拍出，呎價約8,720元，成交價較開價高約25.4%。

據了解，該無契物業獲至少3組客舉手競投，當中包括資深投資者伍冠流。他表示，上址具重建價值，最後出價達698萬元，可惜未能成功購入。環亞拍賣董事總經理區蘊聰向東網承認，物莱由其家族透過私人名義投得，他透露，是次購入該單位是為了等待舊樓收購。

至於同場售出的另一項目為銀主車位，奧運站維港灣地下單號車位，開價168萬元，以194萬元拍出，較開價高出約26萬元或約15%。

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