新盤動向：藝里坊．2號累收逾800票 超購逾10倍
2020年09月23日 18:12
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恒基物業代理韓家輝
大批新盤同步推售，市場再掀入票認購熱潮。恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊．2號，於上周六正式開售，首輪沽逾9成單位，發展商日前已落實加推72伙，本周六(26日)作次輪銷售，截至周三(23日)下午5時，項目累積收票逾800張，超額認購逾10倍。
而次輪發售單位包括12伙兩房戶、53伙一房戶及7伙開放式戶，當中兩房單位為項目首度推出的戶型，新推單位折實售價介乎逾598.36萬至逾1,115.13萬港元，折實呎價由25,849至31,429元。
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