新盤動向：藝里坊．2號累收逾800票　超購逾10倍

而次輪發售單位包括12伙兩房戶、53伙一房戶及7伙開放式戶，當中兩房單位為項目首度推出的戶型，新推單位折實售價介乎逾598.36萬至逾1,115.13萬港元，折實呎價由25,849至31,429元。

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