傳業主是麥明詩兄長！菁雋辣招盤撻訂　加10萬重新放盤

納米樓樓價跌勢轉急，有買家開始縮沙。市場消息稱，屯門菁雋一個中層單位，實用面積134方呎，早前交吉曾售265萬港元，新買家撻訂損失約5萬元訂金，單位現時加價至275萬元放盤。

市傳單位原業主為「十優港姐」麥明詩的兄長，於去年7月以213.6萬元購入，其後以7,000元租出，即使需付辣稅估計仍有獲利。據了解，麥氏兄妹兩人持有該盤3個單位，連同上述撻訂單位，現時其中兩伙交吉放售，另一伙低層單位，亦交吉叫價288萬元放盤。

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