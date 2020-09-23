閱文有搞作！推「職業作家星計劃」增稿酬　冀鞏固業務

上述作家計劃主要體現在對於作家福利及服務升級方面。作家扶持方面，在標準合約50%分成基礎上，閱文將向簽約作家每個月額外發放20%的自有平台訂閱稿酬，作為創作補貼；閱文還加大對新書的補貼，新計劃下閱文為作家提供每月1,500元人民幣(下同)至4,500元的新書補貼，不論成績表現如何，亦不用申請，直接發放；此後，達到成績基準線的作品還將繼續獲得每月1,000元的寫作獎勵。與此前每月固定獲得600元全勤獎相比，作家平均回報大幅提升。

題材扶持方面，潛力題材如現實題材、傳統文化及其他個性創作內容品類，只要作品篇幅和內容質量達到標準，作品可獲至少5萬元的保障條約，確保平台內容多元化和網絡內容的文化價值等。

閱文集團早前曾爆出作家新合約風波，程武於8月曾強調，閱文以保護作家利益為大前提，新合約列出免費版作品需得到作者授權才能出版。現時大部分作家均滿意新合約，有助鞏固核心業務。

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