亨泰擬組合營於中國發展生態循環農產業

合營企業將於中國發展生態循環農產業之業務，包括把生活垃圾處理轉化成種養殖農產業的飼料的環保技術項目。

中吉聯眾是一家主要以互聯網與種養殖農產業技術相結合(即於中國集種養殖、果蔬種植、果蔬採購、去農殘加工、電子商務平台、小區蔬果連鎖店、農業環保技術、信息科技)的農產產業化企業。

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