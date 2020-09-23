亨泰擬組合營於中國發展生態循環農產業
2020年09月23日 18:21
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亨泰消費品(00197)公布，與中吉聯眾於簽定諒解備忘錄，雙方同意磋商並訂立合作協定，以成立合營企業及合作發展生態循環農產業之業務，分別佔合營企業51%及49%實際權益。
合營企業將於中國發展生態循環農產業之業務，包括把生活垃圾處理轉化成種養殖農產業的飼料的環保技術項目。
中吉聯眾是一家主要以互聯網與種養殖農產業技術相結合(即於中國集種養殖、果蔬種植、果蔬採購、去農殘加工、電子商務平台、小區蔬果連鎖店、農業環保技術、信息科技)的農產產業化企業。
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