泰國央行維持利率不變 上調全年GDP預測

外媒報道，泰國央行周三(23日)公布維持基準利率不變，同時上調了國內生產總值(GDP)預測。該東南亞第二大經濟體從新冠疫情擴散中，出現了部分復甦迹象。

泰國央行貨幣政策委員會投票一致決定，將一日回購利率(政策利率)穩定維持在記錄低位0.5厘，為連續第三個會議決定維持不變。

該央行並上調2020年全年經濟增長預測，預期將萎縮7.8%，較早前預測萎縮8.1%輕微調高。

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