新冠肺炎：滙豐暫停讓員工重返英國辦公室

英國首相約翰遜呼籲民眾遵守新防疫限制措施，建議民眾繼續在家工作，幫助遏制疫情。繼高盛集團暫停倫敦員工重返辦公室工作計劃後，滙豐銀行亦跟隨，修改對員工的工作建議，以阻止英國感染率繼續上升。

滙豐亦表示，除非特殊情況，否則不會允許員工如以拿取器材等原因進出辦公室，並暫停試點項目，包括舉行戰略會議和計劃等活動，直到疫情有所改善為止。

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