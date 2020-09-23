英國脫歐　傳摩通將把近1.8萬億元資產轉至德國

外國傳媒報道，由於英國退出歐盟，摩根大通將把大約2,000億歐元(約1.79萬億港元)的資產，從英國轉移至德國法蘭克福，此舉將使這家銀行成為德國第6大銀行。

消息人士表示，這家美國銀行計劃在今年底之前，完成將資產轉移到法蘭克福子公司的工作。

摩根大通在法蘭克福的發言人拒絕置評。

數據顯示，摩根大通預備轉移的資產，略低於總資產負債表的10%，這金額也相當於全部外國銀行在德國分支機構，所持有資產的一半。

距英國脫歐的過渡期到期，已剩不到4個月的時間，這些原本歐洲總部設於英國的銀行，已力圖將歐洲重心轉往法蘭克福等地，甚至傳出部分銀行將放棄英國業務。據稱，摩根大通已要求約200名倫敦員工前往歐洲大陸城市，包括巴黎、法蘭克福、米蘭和馬德里。

不僅僅是英國脫歐的緣故，摩根大通曾多次表示，其德國子公司將在投資銀行、企業銀行和財富管理領域尋求市場份額。

這家銀行已將其在巴黎、阿姆斯特丹和哥本哈根等歐洲樞紐的分支機構，重新分配給由法蘭克福子公司J.P. Morgan AG監管，並計劃到今年底，將其核心股權增加兩倍以上，達到167億歐元。

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