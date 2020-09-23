【新盤追擊】名校網新盤登場　128 WATERLOO家庭客首選

古時有孟母三遷，時至今日不少家長都為了子女的學業而搬屋，坐擁中小學名校網的何文田，又有新樓盤選擇，就是坐落在窩打老道128號的128 WATERLOO！

128 WATERLOO全盤提供110伙，涵蓋一房至五房，實用面積介乎331至3445方呎，其中兩房戶佔全盤約5成單位，開則照顧家庭客。項目屬九龍城中學校網，一街之隔就是爭崩頭的瑪利諾修院學校，距離中學部步程不用兩分鐘，網內還有培正中學、喇沙書院等。至於小學則屬34校網，包括多間家長趨之若鶩的名校，如聖羅撒學校及陳瑞祺(喇沙)小學等。父母就算想讓子女入讀國際學校，就近的九龍塘亦有很多選擇，亦都有很多優質幼稚園，贏在起跑線絕無問題。另外，樓盤亦鄰近三所大學，包括城大、浸大及理大。128 WATERLOO的住戶在子女教育成長路上，都可一條龍在周邊找到心水學校。

樓盤屬何文田傳統豪宅地段，是純住宅區，發展密度相對市區其他地區較低，靜中帶旺，同時佔盡市區地理優勢。128 WATERLOO坐落在九龍區主要幹道窩打老道，道路暢通時，住戶駕車往中環約只需15分鐘，往啟德只需5分鐘，樓下沿路有巴士站，穿梭尖沙咀、紅磡，還有來往中環等過海路線，沿路還有巴士站，可接駁尖沙咀、紅磡，還有來往中環等過海路線。

周邊配套亦相當完善，不乏綠化環境，128 WATERLOO距離九龍仔公園則約15分鐘步程。消閒娛樂方面，項目鄰近大型購物商場九龍塘又一城及旺角新世紀廣，要「搵食」的話，九龍城衙前圍道有更貼地選擇，匯聚各國美食餐廳。想知樓盤更多優勢，立即去片。