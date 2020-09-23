中美金融戰：螞蟻集團擬港籌1365億　不尋求大戶參與

外國傳媒引述消息人士透露，螞蟻集團計劃通過香港IPO募集175億美元(約1,365億港元)，同時不會尋求基石投資者的參與，相信會有旺盛的市場需求；本次交易將成為香港規模最大的IPO交易之一。

消息人士表示，總部在杭州的金融科技巨頭螞蟻集團已經評估了投資者興趣，認為可以在沒有基石投資者的情況下，順利在香港進行首次公開招股；大規模的IPO通常需要基石投資者的參與。螞蟻傾向於邀請這些大型投資者參與上海IPO，從而緩和價格波動。

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