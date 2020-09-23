貿戰贏家走出疫情！越南設定明年GDP目標6.5%

外國傳媒報道，越南已成為中美貿易戰下，替代中國製造的主要國家之一，儘管今年上半經濟增長受疫情衝擊而放緩至僅1.8%，創10年最低，但官方預計，由製造業主導的經濟正逐漸回到正軌，將明年經濟增長目標定為6.5%，即2021年就能重回疫情前的增長步伐。

報道指出，越南本月要求央行，應維持控制通脹和促進經濟穩定的貨幣政策，也計劃引進更多外資、增加出口並刺激國內消費。

不過，市場未看好官方目標。商業諮詢公司Mazars合夥人Jack Nguyen警告，越南經濟的復甦狀況不會呈現像Nike商標般的「長V形」，並認為越南明年經濟僅增長3%，取決於是否能取得疫苗、邊境是否重新開放，以及是否能進行國際旅行。不過，Nguyen指出，越南經濟確實有好消息，能幫助實現增長，因7月該國和歐盟達成自由貿易協定，使越南對歐盟的進出口，將在明年的經濟中反映出來。

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