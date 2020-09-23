日圓匯價將自然地上試100水平？瑞信這樣說...

外國傳媒報道，瑞信新興市場策略師兼亞洲研究部主管Jason Daw指出，日圓兌每美元可能會自然地往100水平邁進。

他說，日圓走勢相當有趣，近來股市弱勢，日圓卻上升，而日本央行的寬鬆貨幣政策速度沒有美國聯儲局那麼快，從貨幣政策觀點來看，日圓有望變得相對強勢。不過，由於新任首相菅義偉應會繼承安倍晉三的寬鬆政策，維持現行的放水目標，故日圓應是緩慢升值。

事實上，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡於他8月30日90歲大壽當天宣布，已分別購入伊藤忠商事(Itochu)、丸紅(Marubeni)、三菱集團(Mitsubishi)、三井集團(Mitsui)及住友商事(Sumitomo)，這5家日本商社略多於5%的股票，令市場普遍認為，不少「跟風」資金會流入日本，從而令日圓難以大幅貶值。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020