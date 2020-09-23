中美科技戰：官媒譴責美手段「骯髒」 TikTok交易或被中國否決

外國傳媒報道，就在前幾天，TikTok的交易看上去像是中國贏了，如今中國官媒譴責這樁交易是「美國陷阱」，「手段骯髒陰險」。

態度變化之快，說明達成協議何其複雜。關於這樁令全球青少年迷戀不已的視頻應用程序的交易，遠不止是要找到合適的估值，而且作為將推動未來幾十年經濟增長的新興技術，全球最大經濟體將如何應對與之相關的安全威脅，這交易也有着重大影響。

對於中國而言，TikTok的交易涉及的政治利害關係，與中美經貿磋商過程如出一轍。雙方經過馬拉松式的談判，終於在1月份達成了第一階段貿易協議。任何看起來像是美國總統特朗普政府強行塞到中國手裏的協議，都不利於中國。

Trivium諮詢公司駐北京的數字研究負責人Kendra Schaefer表示，北京基本上不想開創先例，不會讓美國單方面耀武揚威，在這決策中發揮一定作用，可以讓事態稍微平衡一些。

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