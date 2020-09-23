A股快報：長江電力發GDR料籌最多34億美元

長江電力將繼續發行不超過1.1億份GDR，在倫敦證券交易所主板市場上市交易。每份GDR價格區間介乎26.46至30.95美元。假設GDR發行達到最大數量且超額配股權悉數行使，該公司預計籌資總額約29.106億至34.045億美元，其中不少於80%集資淨額將用於償還有關收購秘魯配電企業Luz del Sur S.A.A.的83.64%股權境外貸款；不多於20%將用於補充公司流動資金。

今次發行GDR發售期為倫敦時間9月23日至24日，最終發行數量及價格料將根據國際市場發行情況，並通過簿記建檔於9月24日左右確定，9月30日左右掛牌。

長江電力每份GDR代表10股A股，故發行規模相當於不超過11億股A股，發行GDR所代表的新增A股上市後，該公司總股本將變更為不超過231億股A股。GDR上市後，合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外，也可通過跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換。跨境轉換包括將A股股票轉換為GDR，以及將GDR轉換為A股股票。據境內的相關監管規定，今次發行的GDR自上市日起120日內不得轉換為A股股票。

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