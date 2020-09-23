中國航天萬源再有8000萬人幣貸款到期未能償還

集團至今到期貸款總額為2.2億元，乃由間接全資附屬公司北京萬源借入，主要於中國從事風機生產業務。

除上述2.2億元之到期貸款外，北京萬源另有總金額約3,500萬元、1.87億元、1.72億元、3億元及3,000萬元之來自航天科技財務之貸款，將分別於2020年10月、2020年11月、2020年12月、2021年1月及2021年2月到期。為履行還款義務，集團已就貸款之還款安排與航天科技財務進行討論。

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