中國經濟：8月國有企業利潤總額按年升23%

中國財政部公布，今年首8個月國有及國有控股企業經濟運行情況，其中8月國企營業總收入按年增長6%，利潤總額亦升23.2%，雙雙較7月增幅進一步擴大，且連續3個月實現增長。

不過，今年首8個月累計營業總收入約38.25萬億元人民幣(下同)，按年仍下降2.1%，利潤總額則約1.81萬億元，也挫24.2%，但跌幅分別較首7個月收窄1.4及6.2個百分點。

值得留意是，截至8月底，國有企業資產負債率維持高企，達64.6%，較去年同期提高0.4個百分點。當中，中央企業67.7%，地方國有企業62.5%，按年各自提高0.2及0.6個百分點。

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