新盤UPDATES：個別項目有折讓價　冀吸引購買力

發展商趁疫情緩和，爭取全速推盤搶客，無論新界區大型樓盤以至市區單幢項目，均一窩峰推出市場，由於競爭激烈，個別表明以折讓價推出作招徠，市場料有助吸引購買力加速流入一手市場。

●傲寓首批50伙 平均呎價20934元

該公司銷售及市務經理冼佩盈稱，疫情對市況略有影響，是次開價具約10%折讓，加推不排除加價，本周末或之前收票，希望月底可以開售。

●代理料傲寓日後呎租達60元

旺角傲寓首張價單推出50伙，折實平均呎價20,934港元。美聯物業住宅部行政總布少明稱，該盤開價較同區新盤之前開價折讓逾10%，首批單位可望沽清，預期項目日後呎租可達60元，租金回報率約3厘。

另外，他預期，本月一手交投量可望達1,200宗，較8月升約20%。

●代理料傲寓首批單位可沽清

旺角傲寓首張價單推出50伙，包括23個開放式及27個一房，實用面積介乎262至340方呎，扣除最高總折扣9.75%後，折實平均呎價20,934港元，售價由538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元。

中原九龍區董事劉瑛琳稱，該新盤開價較同區一手盤低約10%，亦較同區個別二手單位做價低，首批單位料可沽清。

●灣仔EIGHT STAR STREET最快第4季推出

樓盤正進行上蓋工程，預期2022年落成，部署10月至11月開始進行推介，並開放示範單位及售樓處予傳媒參觀。項目開價仍在研究當中，由於位置及項目罕有，目標客將為中環及金鐘一帶的上班族，對是次銷售有信心。

杜續稱，除上述星街收購項目外，旗下黃竹坑港鐵站4期項目亦在籌備當中，另柴灣項目涉及約700至800伙住宅，正與政府相討補地價事宜，預期兩個項目有機會於明年推出。公司將繼續尋求合適的發展項目，不論投地或收購，都會積極研究每個發展機會。太古地產對香港經濟非常有信心，雖然疫情下樓價有波動，但龐大的需求支持下，認為樓市中、長期仍會平穩發展。

●何文田128 WATERLOO料最快下周開價

該公司銷售及市場總監蘇誦豪表示，該盤首批推出單位涉及不少於50個單位，主要為一至兩房，而三房及四房單位將以招標形式發售。

128 WATERLOO昨首度安排傳媒參觀3個無改動示範單位，包括連裝修及交樓標準單位。兩個交樓標準單位中，其中一個參照18樓F室，實用面積551方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，連一個22方呎露台，以及17方呎工作平台。另一個為同層D室，實用面積842方呎，三房一套房間隔，連一個25方呎露台。

而同層H室亦有一個四房雙套房連裝修示範單位，實用面積1,258方呎，連44方呎露台及16方呎工作平台。

●藝里坊‧2號累收逾800票 超額認購逾10倍

而次輪發售單位包括12伙兩房戶、53伙一房戶及7伙開放式戶，當中兩房單位為項目首度推出的戶型，新推單位折實售價介乎逾598.36萬至逾1,115.13萬元，折實呎價由25,849至31,429元。

●恆大‧珺瓏灣第2期增50個代繳印花稅名額

屯門恆大‧珺瓏灣第1及2期，至今累售1,050伙，發展商為回應市場需要，第2期將加設50個代繳從價印花稅優惠名額，上限維持為成交價3%。

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