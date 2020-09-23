樓價UPDATES：沙田偉華中心放盤4年終肯減價沽出

二手交投回穩，沙田偉華中心一個放盤達4年的兩房單位，近日在無睇樓情況下，都以578萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣杏花邨9月至今錄得16宗買賣，平均實用呎價16,579元，其中32座中層4室，實用面積560方呎，三房間隔，附有裝修，以896萬元易手，實用呎價16,000元，新買家屬於用家，見單位較市價平3至4%，即決定入市。

●鰂魚涌康怡花園9月錄得10宗買賣，平均實用呎價17,365元，該盤N座中層1室，實用面積490方呎，兩房則王，叫價958萬元，最終累減68萬元，以890萬元易手，實用呎價18,163元，新買家原為租客，見單位減價，即一圓上車夢。

●北角賽西湖大廈6座中層B室，實用面積約1,467方呎，套三房連工人套房及書房間隔，望海景，屬大單位放租盤，開價月租約73,000元，議價後減至約68,000元月租租出，實用呎租約46.4元。

●北角富麗園C座高層一個曾發生事故單位，實用面積837方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,480萬元購入，呎價約17.682元。

●跑馬地旭逸閣中低層A室，實用面積約308方呎，一房間隔，叫價750萬元放盤約兩個月，至近日以730萬元沽出，減價20萬元或約2.7%，實用呎價約23,701元，屋苑現時有約8個單位放售。

●西環維壹高層D室，實用面積1,127方呎，套三房間隔，享全海景，以2,880萬元易手，實用呎價25,555元，原業主於2011年3月以2,588萬元買入，持貨9年，帳面獲利292萬元，單位升值11%。

●西半山寧養台低層B室，實用面積約1,119方呎，原業主叫價吸引，以1,783.8萬元成交，實用呎價約15,941元，新買家為同區分支家庭客，一直在區內物色單位，見上述單位樓價「低水」，斥資入市自用。

●南區貝沙灣4期9座中層C室，實用面積約1,149方呎，套三房套連工人套房間隔，望海景，以2,600萬元沽出，實用呎價約22,628元，屋苑本月至今累錄約6宗二手買賣，屋苑約有268個放盤，最低入場價由1,200萬元起。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨9月錄約17宗買賣，其中4期百老匯街119號中高層A室，三房間隔，實用面積約713方呎，以960萬元放盤4個月後獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約930萬元成交，實用呎價約13,043元，新買家為家庭客。

●長沙灣昇悅居5座低層G室，實用面積約524方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價890萬元，實用呎價約16,985元，原業主於2002年4月斥資約223.2萬元購入，持貨18年帳面獲利約666.8萬元，升值近3倍。

●茶果嶺麗港城9月14宗成交，追平上月全月，項目23座中層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，坐擁無遮擋全海景，更遠眺維港煙花海景，放盤罕有，單位叫價1,200萬元，剛以1,130萬元沽出，實用呎價16,448元。

●將軍澳天晉1座中層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望山景及學校景，8月初開始放售，原先叫價1,100萬元，日前以985萬元交吉形式易手，減價115萬元或10%，實用呎價約18,480元，屋苑本月累錄約6宗二手買賣，平均實用呎價約18,765元，現時約有70個放盤，入場價由970萬元起。

－－－－－－

新界區

●沙田偉華中心1座高層D室，實用面積308方呎，兩房間隔，業主早於2016年放盤，其後屢次反價封盤，至去年7月重新放售，叫價約630萬元，至本月初減價至580萬元，獲新買家沒睇樓情況下，議價後以578萬元購入，實用呎價約18,766元。

●沙田第一城本月暫錄24宗買賣，包括37座中層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以529萬元易手，實用呎價17,401元，原業主則於2013年以312萬元購入，持貨7年帳面獲利217萬元離場。

●大埔元嶺村雙號屋三樓連天台戶，兩房間隔，望山景，原開價580萬元，放盤11日，減價20萬元，減幅3.4%，最終以560萬元成交，原業主於2016年4月購入上址，當時作價400萬元，持貨4年至今轉售，帳面獲利160萬元，單位升值約40%。

●粉嶺居屋昌盛苑9月暫錄約3宗買賣，包括D座高層6室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場以518萬元獲承接，實用呎價7,969元，新買家為用家，見單位少有放盤，入市自用。

●屯門御半山9月錄得逾35宗租賃成交，其中1期1B座中層C室，實用面積441方呎，兩房間隔，享山景，月租叫價13,500元，經租客議價後，以13,000元租出，實用呎租29.5元，租客為兩姊妹，同屬公務員，業主見租客職業穩健，遂減租500元租出。

●荃灣麗城花園1期3座高層F室，實用面積471方呎，兩房間隔，9月初叫價650萬元放盤，經買家議價後，減價25萬元，以625萬元成交，實用呎價13,270元，價錢回到年初水平，新買家為上車客，由於家人亦居於附近，業主肯提供樓價商議空間，隨即承接物業。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020