法巴將關閉瑞士大宗商品貿易融資業務　影響120名員工

外國傳媒報道，法國巴黎銀行將關閉其瑞士大宗商品貿易融資業務，退出這個該行曾佔主導地位，但也受到大規模欺詐行為重創的行業。

這家法國銀行周二(22日)晚間發表聲明稱，該計劃可能影響其日內瓦辦公室多達120名員工。消息人士在夏季時透露，至少當時法國巴黎銀行就開始就考慮關閉這部分業務。

法國巴黎銀行瑞士大宗商品貿易融資業務的前身是Paribas投資銀行業務的日內瓦辦事處，在1970年代曾經幫助開創性地利用信用證為石油貿易提供資金，並成為該行業的主要資金提供者之一。然而，自2014年以來，法國巴黎銀行一直在收縮大宗商品貿易融資業務，當時該行因違反美國制裁規定而被罰款89億美元。

貿易行業高管之前估計，法國巴黎銀行仍然是此類融資的前十大提供者之一，但在8月份時，該銀行停止了所有新的大宗商品貿易融資交易，並正在評估其在歐洲、中東和非洲這業務的參與情況。

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