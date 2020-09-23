疫苗有進展！強生啟動大規模單劑量人體試驗

外國傳媒報道，強生公司已經開始對多達6萬名志願者試驗其Covid-19疫苗，這是美國第一個可能僅需接種一次的大規模新冠疫苗試驗。

強生是美國第4家將候選疫苗進入後期人體試驗階段的疫苗生產商。強生公司首席科學官Paul Stoffels周二(22日)表示，如果志願者招募按預期進行，該試驗可能會在年底前獲得結果，從而使該公司可以在明年年初尋求獲得緊急授權。

他在記者會上提到了早前研究的一些積極成果，稱「我們確信單劑可以非常有效。」

該研究將把疫苗與安慰劑注射進行比較，目的是顯示它是否可以減少中度至重度Covid-19病例。Stoffels說，強生將在周三(23日)發布詳細的試驗計劃。在疫苗研發方面領先的輝瑞公司、Moderna Inc.和阿斯利康已經進行了這一步。

美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇在一份聲明中表示，有可能需要多種Covid-19疫苗方案來滿足全球需求。強生的疫苗「如果證明在單劑接種後具有保護作用，則對於控制大流行病可能特別有用。」

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