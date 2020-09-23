再派定心丸！聯儲局副主席：在通脹達2%前 不會考慮加息

外國傳媒報道，美國聯儲局副主席Richard Clarida表示，在實現2%的通脹和充分就業之前，央行不會考慮將利率從接近零的水平上調。

他說：「我們預計，在觀察到的通脹(我們以按年來衡量)真正等於2%之前，我們甚至都不會開始考慮加息。我們實際上可以在那之後將利率保持在這個水平。」

聯邦公開市場委員會上周表示，利率將維持在接近零的水平到2023年底，並在會後政策聲明中宣布了新的策略，將允許通脹超過2%，以彌補以往的不足。

Clarida說，在加息之前，「我們還希望我們的勞動力市場指標與最大就業保持一致。我們對此一直非常明確。」

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