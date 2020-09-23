【悲情樓市】工商舖租料再跌一成　納米樓蝕讓「細屋換大屋」

受社會衝突及疫症雙重夾擊，工商舖市場早前表現極為疲弱，有代理行報告指出，政府於上月放寬非住宅物業按揭成數，帶動該類物業整體買賣交投一個月反彈18.9%。當中以舖位物業彈升41%至110宗最大，但由於市場有不少大面積空置舖位，租金受壓，預期下季核心區舖租將下挫約10%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，以上月中減辣後前後一個月作對比，工商舖整體成交向上，並以舖位表現最理想，較放寬前一個月的78宗，明顯增加32宗。相信原因是舖位價格及租金累跌相當水平，故開始吸引投資客入市。而期內工業物業成交錄287宗，亦較減辣前升約21%。不過，寫字樓交投則跌約18%至49宗。

但他又指出，由於政府在疫情管控上較謹慎，經濟活動難望短期回復正常。而近一年社會衝突與疫症影響嚴重，大部分行業都出現虧損，預計明年下半年才有機會復甦，直至明年底市況能夠恢復40至60%已經不錯。

市道距離復原仍要一段時間，但隨着疫情緩和，第3季表現已相對有改善。據中原(工商舖)統計，本季截至9月22日止，市場錄約1,021宗工商舖買賣，跑贏過去4個季度，預期下季價格跌勢喘定，跌幅料約5%，成交回穩。

至於租金料仍會持續下調，第4季工商舖租金料再跌5至10%，受疫情重創最深的舖位有較大跌幅。該行商舖部董事黃偉基稱，核心區舖位空置情況嚴重，如中環區更超過20%，近期不少旗艦舖棄租，下半年將有較多大樓面空置舖位，租金受壓。預期下季核心區舖租將下挫約10%。

該行寫字樓部董事陳雁樓指出，今季暫錄133宗寫字樓成交，料全季數字與第2季相若。而政府放寬非住宅物業按揭成數，加上業主放盤價已下調20至25%，近日投資者查詢回升。今年核心區空置率雖一直遞增，但上月增幅已見收窄，預期第4季商廈買賣將升至150宗，但租售價仍有5%下調壓力。

而三個物業範疇中，以工廈物業表現最平穩，該行工商部董事郭楚華稱，工廈在過去一年困境所受影響較少，而活化政策為工廈物業帶來優勢，第3季暫錄約657宗工廈交易，按季顯增約36%，為去年第2季後按季新高。

【納米樓錄撻訂個案】

納米樓不被看好，市場錄撻訂個案。屯門菁雋一個中層單位，早前以約265萬元售出，新買家損失5萬元訂金取消交易。原業主即加價10萬元，交吉以約275萬元重新放售。

消息稱，上址實用面積134方呎，現時每方呎叫價20,522元。市傳單位業主為「十優港姐」麥明詩兄長，於去年7月以215.6萬元購入，轉手需付10%辣招稅，撻訂前扣除使費仍獲利。

據了解，麥氏兄妹兩人共持有該盤3伙，現時有兩伙放售。麥明詩回應稱，哥哥因想換樓，為未來打算。消息稱，由她持有的另一個低層單位，現時亦交吉叫價288萬元放盤。

個別業主損手退出。香港置業胡耀才稱，馬頭角喜點中低層F室，實用面積約255方呎，開放式間隔，以520萬元放盤近兩個半月，獲睇樓僅一次的外區上車客洽購，減價至480萬元沽出，呎價約18,824元。

據了解，原業主見近期市況回暖，有意「細屋換大屋」才減價。上址去年3月購入價486萬元計，帳面蝕約6萬元，另需付樓價10%額外印花稅。他認為，撤辣對樓市有利，可增加市場換樓意欲。

資料顯示，灣仔囍滙1座低層單位，以1,250萬元登記售出，較去年底購入價帳面低約3.7%。代理指，上址去年連租約購入，於市場未有放售，有機會為內部轉讓。若成交屬實，轉讓需付15%辣稅。

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