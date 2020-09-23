夜市UPDATES：道指開市續升164點　Tesla逆市急挫逾4%

憧憬疫苗取得進展，美股開市早段續反彈，道指漲164點，至27,452點；標指漲3點，至3,319點；惟納指跌33點，至10,930點。

港股夜期報23,669點，跌31點，低水74點。至於備受注目的滙豐控股在倫敦繼續反彈，折合約29.14元，較香港周三(23日)收市再升1.36%。

在英國宣布重啟防疫限制措施後，美國總統特朗普表明不會跟進，刺激航空和郵輪股周三早段上揚，美國航空、聯合航空、達美航空均漲逾2％；嘉年華升3.3%。特朗普最新表示，將在香港時間周四(24日)早上6時，在白宮舉行新聞發布會。

美國眾議院周二(22日)晚間以359票對57票，表決通過權宜支出法案，令聯邦政府可持續運作至12月11日，避免在10月1日陷入停擺，亦利好投資氣氛。

其他個別方面，個人護理品牌強生啟動大規模疫苗測試，股價早段升1.54%至146.43美元。

全球最大運動用品生產商Nike上季純利和收入均好過市場預期，部分受惠於網上銷售勁增82%，中國市場收入亦升6%。該公司預期全年收入將錄高單位數至高雙位數增長，股價早段漲9.47%至127.94美元。

傳綜合巨企3M考慮出售食品安全業務，價值或達35億美元，但目前未有定案，股價段升0.31%至162.84美元。

電動車生產商特期拉(Tesla)發布新電池技術及計劃推出更廉價車款，但需要等3年才能看到成效，令市場失望，股價早段逆市挫4.87%至403.55美元。

數據方面，美國公布反映較小型企業的9月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值53.5，符合預期，並高於8月的53.1。

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