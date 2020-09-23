凱普松國際私有化獲通過　10月5日最後買賣

公司預期，股份於聯交所買賣的最後時間為10月5日下午4時10分，並於10月23日正式撤銷上市地位。公司料在10月30日或之前，寄發根據建議事項作出現金付款的支票。

該公司於6月獲VALUE MANAGEMENT HOLDING LIMITED提出以現金0.6元私有化。

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