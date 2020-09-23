凱普松國際私有化獲通過 10月5日最後買賣
2020年09月23日 21:59
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凱普松國際(00469)公布，私有化議案於周三(23日)舉行之法院會議上獲獨立股東通過。按出席人數計，有78.79%獨立股東投贊成；按股數計，贊成票佔99.72%。
公司預期，股份於聯交所買賣的最後時間為10月5日下午4時10分，並於10月23日正式撤銷上市地位。公司料在10月30日或之前，寄發根據建議事項作出現金付款的支票。
該公司於6月獲VALUE MANAGEMENT HOLDING LIMITED提出以現金0.6元私有化。
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