FAANG同步上升情況不再　星級分析員最看好是...

科技股近日出現回吐，星級分析員芒斯特表示，合稱FAANG的五大科技股，即Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet今年大部分時間同步上揚的情況將不再，當中看好Apple和亞馬遜，看淡Fb和Netflix。

他最看好Apple前景，因該公司在醫療和健康方面的創新，並預期5G升級周期將提振業績表現，預期數年內每股盈利將升至6美元，假設市盈率為35倍，股價便應達200美元；至於亞馬遜在物流方面的投資料會帶來長遠裨益；反之，他認為Fb和Netflix均缺乏創新。

Apple股價最新報110.92美元，跌0.8%。

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