【全球攬炒】世界失去了5億個職位　工資流失27萬億

外國傳媒報道，聯合國旗下的國際勞工組織(ILO)周三(23日)表示，疫情對勞工就業造成的衝擊比之前估計的還要嚴重，不但造成全球失去相當於近5億個正職工作，勞工工資也大減3.5萬億美元(約27萬億港元)。

該組織最新研究顯示，第2季全球勞工工作時數減少17.3%，相當於失去近5億個全職工作。這個數字比6月估計時多了近1億，當時預期今年第2季全球勞工工時減少14%。

組織秘書長Guy Ryder表示，今年首9個月全球勞工薪金較去年同期萎縮10.7%，相當於3.5萬億美元，大約是全球整體國內生產總值(GDP)的5.5%。

疫情除了對各國公共衞生帶來挑戰外，封城、旅遊限制及其他措施也對全球就業和薪金帶來嚴重衝擊。

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