持續改革！內地部署進一步提高A股公司質量

國務院常務會議周三(23日)召開，部署進一步提高A股公司質量，保護投資者權益，透過三大重點推動資本市場持續平穩健康發展。

在上述會議部署的一系列舉措之中，既有針對近年市場集中爆發的痛點，包括實際控制人違規佔用上市公司資金、違規擔保、內幕交易、操縱市場，也有針對長期以來上市公司退出機制不夠多元化的老問題，重點在於各部門要合力加強監管。

此外，該會議亦要求助力A股公司做強。如支持優質企業上市、允許更多符合條件的外國投資者對上市公司戰略投資等，為資本市場引進「活水」。

同時，政策將圍繞建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，有望提升A股公司治理水平。具體來看，國常會提及要完善上市公司治理制度規則，落實控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員法定職責和責任，健全機構投資者參與公司治理的機制，並提高信息透明度和披露質量。

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