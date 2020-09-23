印度Reliance擬以廉價智能手機搶客　挑戰小米等對手

外電引述消息報道，印度首富安巴尼旗下信實工業(Reliance Industries)已要求當地供應商增加產能，以求於未來兩年生產多達2億部智能手機，或對競爭對手如內地的小米構成挑戰。

據報，該公司計劃推出使用Android操作系統的Jio手機，售價約4,000盧比(約421港元)。該款平價手機將與安巴尼旗下電訊商Reliance Jio的低收費無線網絡計劃一同推廣。Jio日前推出一系列服務計劃，最平低至399盧比，不但提供數據服務，還有訂閱Netflix等服務。

安巴尼曾通過進取的定價和簡單的服務計劃，在當地電訊市場穩佔領導地位，如今似乎欲以相同策略改造當地智能手機市場。

與此同時，蘋果公司(Apple Inc.)首次在印度開設的網上商店定於周三(23日)啟用，擴大在這個全球第二大手機市場的影響力。印度去年開始放寬規管，容許海外企業直接向消費者出售產品。

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