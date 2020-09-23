榮暉以333萬元賣「白熊咖喱」亞洲經營權

經營餐飲品牌Italian Tomato的榮暉控股( 08213 )公布，周三交易時段後全資附屬Marvel Success Limited與Shirokuma & Co.訂立協議，據此，Marvel Success同意有條件出售Townsman Limited全部已發行股本及股東貸款，總代價為4,500萬日圓，相當於約333萬港元。

Townsman Limited及其附屬於內地主要以「白熊咖喱」商標名稱經營白熊咖喱，在華擁有六間直銷店鋪及三間特許店鋪。截至7月底止，參考Townsman集團未經審核及綜合管理賬目，負債淨額帳面值約2,000萬元，於剔除股東貸款後，資產淨值帳面值約150萬元。

據可得資料，榮暉控股預計於其綜合財務報表確認來自出售事項的未經審核收益約190萬元，所得款項淨額將用作公司一般營運資金。完成後，榮暉將不再持有Townsman集團任何權益。

榮暉注意到，Townsman集團以白熊咖喱為商標名稱的日式咖喱餐廳業務於截至去年3月底止財政年度遭受淨虧損，及其經營業績因新冠肺炎疫情爆發自今年首季起已進一步惡化。除租賃協議的初步期限即將屆滿外，料該集團業務於短期內取得突破甚或實現盈利需投入大量精力及資源。

榮暉指，公司業務策略始終為密切監察市況、各咖啡廳及餐廳的營運表現，並就分店結構作出適當業務決策及調整以優化餐飲業務。於適當時，將關閉或出售部分表現欠佳的咖啡廳或餐廳，以減少不必要開支。因此，董事會認為是次出售事項將為公司變現其投資提供機會；及加強集團流動資金及整體財務狀況。

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