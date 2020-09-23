全球經貿戰：澳洲前總理陸克文認為進入「冷戰1.5」

外國傳媒報道，澳洲前總理陸克文將目前世界局勢的發展比喻為「冷戰1.5」，而非「冷戰2.0」，主因是目前世界局勢的發展與當年蘇聯跟美國之間的冷戰在本質上不同。

目前中國與美國並沒有每天威脅用核武來攻擊對方，他們也沒有在第三國主導一場戰爭。然而，這些都是當年蘇聯與美國曾做過的事。此外，蘇聯與美國在冷戰期間，完全沒有經濟交流，但中國與美國現在有非常全面的經濟交流，尤其在貿易領域。

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