數十億美元或撤離　澳門經濟復甦受威脅

雖然內地恢復往澳門的個人遊申請，令市場憧憬澳門賭收可逐漸恢復，可是外媒引述博彩企業管理層指出，內地在7月起針對境外博彩而限制資金外流，會觸發高達數十億美元的資金由澳門撤走，威脅當地在新冠肺炎疫情後的經濟復甦。他們更警告，十一長假期將臨，未必帶動賭收，反而製造機會讓更多人親身到澳門提款離去，當中包括從貴賓賭廳兌走之前儲存的籌碼，加速資金流走。

去年澳門貴賓賭廳業務收入達365億美元(約2,847億港元)，為整體博彩業的收入50%。而賭業中介(俗稱疊碼仔或貴賓賭廳廳主)的工作之一，是為客人提供籌碼儲存和兌換服務。

外媒稱，早前有數以百計的人士，因怕其戶口成為內地監管機構的目標，而紛紛到澳門某大疊碼仔公司，要求將存碼兌成現金提走。其後該賭業中介因為限制提款額，反而觸發更多客戶提款。事件更層層向上推，疊碼仔由於資金緊絀，而要向賭企取回籌碼存款。有多名賭企高管表示，近日已被提走資金達數十億港元。

另外，有分析員表示，雖然各賭場都有足夠儲備去捱過連續多個月的零收入，但近日兌碼離場的動作，除顯示澳門賭業過分倚賴內地客源之外，也凸顯出市場對疊碼仔失去信心。

據稱，賭客兌碼可提走的金額，由幾個月前的500萬港元，縮至目前的100萬港元，並且要戶口持有人親自提取。而每筆20萬港元以上的交易需要申報，令到不少人將提款分成很多個一萬港元來進行。

日資券商大和日前已表示，隨着全國通關在即，貴賓廳客戶可前往澳門提取存款，將對賭場博彩總收入的流動性產生負面影響。

美銀證券則發表報告，表示8月訪澳旅客按年減少93.7%，稍優於7月的97.9%跌幅，相信是內地多個城市於上月放寬訪澳限制所致。可是據該行8月的調查，僅47%的內地受訪者願意因澳門遊而接受新冠病毒測試。該行更指，無論當地生意人或政府當局，都對十一長假期訪澳人數不抱太大期望。

海通國際研究報告則直言，今年十一長假期將會失色，指出澳門酒店房間預訂數目只有去年同期的約30%。該行料長假期內澳門賭收只及去年的25至30%，大幅低於市場普遍預測的至少回復50%。

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