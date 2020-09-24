東方日報B1：捲入中美金融戰 港銀行有排衰
2020年09月24日 00:10
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疫情及息口低企本已令香港銀行業的經營環境嚴峻，滙豐控股(00005)再捲入政治爭議及腹背受敵的末路，周三(23日)終失守28元「世紀供股價」的重要心理關口，曾瀉逾4%。美資券商花旗直言，本地銀行股還未脫險，而一旦滙控被中國納入《不可靠實體清單》，最壞情況下或被迫撤出在內地的投資，包括需放棄交通銀行(03328)股權。
滙控股價周三低見27.5元，挫4.18%，但仍有散戶「撈底」，收升0.17%，報28.75元，成交30.83億元，月內股價累挫近15%，年初以來累跌近53%，為表現最差藍籌股。中國平安(02318)作為滙控持股的第二大股東，按最新持有股數推算，年內輸逾455億元。
昔日港人愛股滙控陷入「兩面不是人」政治困局，近日再傳被內地列入《不可靠實體清單》，並捲入洗錢疑雲，令股價低處未見低。惟滙控倫敦股價則有所反彈，折合高見約29.26元，比香港收市價高1.77%；美國預託證券(ADR)早段略彈0.33%，折合報28.85元。
花旗直指香港銀行股再度陷入政治不確定的局面，除美國或加大對中國及香港的制裁行動，而中方的《不可靠實體清單》，滙控亦可能上榜，若滙控被納入清單，即使內地貸款規模佔集團僅約4%、收入佔集團收入約中單位數，對其內地業務會造成負面影響。儘管現時滙豐內地業務不大，花旗認為，若納入清單後，內地客戶將會減少交易量，同時香港的內地客戶亦會避免與滙豐香港進行不必要交易，最壞的情況或要出售其內地投資，包括需放棄交通銀行股權。該行予滙控「中性」評級，目標價34.6元。
該行又警告政治風險加劇下，未來數周其他香港銀行股的股價亦有下行壓力，給予恒生銀行(00011)「沽售」投資評級，目標價僅105元，對比昨日收市價114元，有近8%的潛在下跌空間。
滙控醜聞纏身之際，國際評級機構惠譽點名滙控及渣打集團(02888)的內地業務有一定分量，兩行被美國制裁的風險正在升溫。值得注意的是，根據《香港自治法》，美國總統特朗普需於十月七日前公布制裁香港金融機構名單。惠譽指，儘管滙控及渣打屬非美資銀行，一旦美國將制裁範圍擴大至與中國黨政機關或與國有企業有密切聯繫的企業，將增加滙控及渣打貸款組合之信貸風險，或限制其貸款增長機遇。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指，滙控疑捲入洗錢事件，加上很有可能被列入《不可靠實體清單》，雙重打擊下難估計短期股價跌幅；料一旦被列入名單，滙控將損失多達三分一業務。他又認為，香港銀行業前景堪憂，大量資金流入或令本已很低的息口再下跌，銀行股投資前景慘情。
滙控前景與香港一樣變得暗淡無光之際，專為金融界而設的香港銀行家會所，周五(25日)將會是其最後一天在中環置地告羅士打大廈營業。該所撤出那運作近四十年、見證香港銀行業最風光時代的會址後，將遷至中環的盈置大廈。
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