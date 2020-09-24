東方日報B1：捲入中美金融戰　港銀行有排衰

昔日港人愛股滙控陷入「兩面不是人」政治困局，近日再傳被內地列入《不可靠實體清單》，並捲入洗錢疑雲，令股價低處未見低。惟滙控倫敦股價則有所反彈，折合高見約29.26元，比香港收市價高1.77%；美國預託證券(ADR)早段略彈0.33%，折合報28.85元。

花旗直指香港銀行股再度陷入政治不確定的局面，除美國或加大對中國及香港的制裁行動，而中方的《不可靠實體清單》，滙控亦可能上榜，若滙控被納入清單，即使內地貸款規模佔集團僅約4%、收入佔集團收入約中單位數，對其內地業務會造成負面影響。儘管現時滙豐內地業務不大，花旗認為，若納入清單後，內地客戶將會減少交易量，同時香港的內地客戶亦會避免與滙豐香港進行不必要交易，最壞的情況或要出售其內地投資，包括需放棄交通銀行股權。該行予滙控「中性」評級，目標價34.6元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指，滙控疑捲入洗錢事件，加上很有可能被列入《不可靠實體清單》，雙重打擊下難估計短期股價跌幅；料一旦被列入名單，滙控將損失多達三分一業務。他又認為，香港銀行業前景堪憂，大量資金流入或令本已很低的息口再下跌，銀行股投資前景慘情。

滙控前景與香港一樣變得暗淡無光之際，專為金融界而設的香港銀行家會所，周五(25日)將會是其最後一天在中環置地告羅士打大廈營業。該所撤出那運作近四十年、見證香港銀行業最風光時代的會址後，將遷至中環的盈置大廈。

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