歐股收市上揚　Adidas飆4%

受經濟數據提振，歐股收市上揚，其中英股報5,899點，升69點或1.2%；德股報12,642點，升48點或0.39%；法股報4,802點，升29點或0.62%。

IHS Markit數據顯示，受惠德國製造業PMI增速進一步加快至逾兩年高推動，歐元區9月製造業採購經理人指數(PMI)初值創25個月高，由8月51.7，升至53.7，遠高於市場預期51.9。不過，歐元區9月服務業PMI初值意外跌至47.6重陷收縮，兼創四個月低，市場原預期維持8月50.5。

受美國競爭對手Nike強勁財報的提振，Adidas股價上漲了4%以上，德國運動服裝品牌Puma也上漲了4%。

法國巴黎銀行將關閉其瑞士大宗商品貿易融資業務，退出這個該行曾佔主導地位，但也受到大規模欺詐行為重創的行業。該行股價跌2.37%。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020