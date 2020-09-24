天價罰單！摩根大通和解欺詐指控　傳支付10億美元

外國媒體報道，華爾街大行摩根大通因在金屬期貨交易和美國國債交易上出現欺詐行為而被美國司法部、商品期貨交易委員會及證券交易委員會等監管部門罰款將近10億美元(約78億港元)_。

報道指，這將是歷史上最大規模的欺詐案罰單，和解協議可能會在本周宣布。目前尚不確定摩根大通是否會在法庭上面臨司法部的額外罰款，預計政府與摩根大通的和解不會對其商業行為造成任何限制。

據美國檢方調查，摩根大通的交易員存在下一些交易指令，但在交易執行前取消的行為，以此操縱金、銀和其他貴金屬的價格，並混亂衍生品市場。美國議員於2010年明確禁止這種做法，此後，該類行為成為檢察官和監管者關注的焦點。

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