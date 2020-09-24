紐約期金收跌2.1%　創兩個月收市新低

12月紐約黃金期貨連續三個交易日向下，收市跌近2.1%，報每安士1,868.40美元，創兩個月收市新低。

盛寶銀行分析師Ole Hansen表示，只要看到美元走強，那麼毫無疑問，還將看到黃金的掙扎，跌破1,900美元會引發市場的一些緊張情緒和賣空行為。

他補充說，黃金已經定價已反映了所有有利因素，因此變成了被動貨幣，現在需要通貨膨脹和美元疲軟才能吸引新的需求。

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