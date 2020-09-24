美股道指挫400點　恐慌指數急升美元轉強

美股午市跌幅擴大，道指目前報26,887點，跌401點或1.47%；標指報3,257點，跌58點或1.76%；納指報10,703點，跌260點或2.37%。

大型科技股跌勢加劇，亞馬遜、Netflix、蘋果公司的股價下跌超過3%，Google母公司Alphabet跌2%，而Facebook則跌1%。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，這種從科技股轉向周期性股票的輪換在9月份開始活躍起來，9月是一個歷史上艱難的月份，今天再次反映了這一點。

其他重磅股同樣下跌，雪佛龍、美國運通及迪士尼均跌約2%。

另外，恐慌指數VIX上漲10%，報28.74。美匯指數上漲約0.4%，創7月27日以來高位至94.30以上。

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